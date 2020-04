Carlos Pinto recorda a festa da subida: «Aquela multidão na Câmara foi brutal»

O Famalicão celebrou, há um ano, o regresso à 1.ª Liga, 25 anos depois da última presença. Por essa razão, o dia 28 de abril de 2019 ficará para sempre na memória da cidade, do clube, mas também de Carlos Pinto, técnico que orientou a equipa na reta final da época e que, no fundo, concretizou a vontade de voltar à elite do futebol português.





, o treinador lembrou a fase final da temporada e o carimbar do passaporte do regresso, com menção a um momento especial."A festa da subida foi um momento fantástico. Principalmente quando fomos à Câmara no camião e nos deparámos com aquele monte de gente. Foi brutal. O Famalicão é um clube grande e, se não for esta época, brevemente estará nas competições europeias. Pela qualidade do treinador, dos jogadores e da administração", perspetivou o antigo técnico dos minhotos, antes de embarcar no relembrar da sequência de vitórias alcançada nos últimos jogos."Conseguir sete vitórias seguidas, 22 golos marcados e 10 sofridos foi fantástico. Mas isso foi mérito dos jogadores. Os jogadores identificaram-se com a ideia de jogo. Quando os jogadores gostam e se identificam com a ideia de jogo, tudo fica mais fácil. E depois sobressaiu o Anderson, que fez uma ponta final de época fantástica", apontou.Ainda assim, Carlos Pinto não colhe para si todos os louros desta subida, acabando por dividir os méritos com os demais elementos que nela participaram."Temos responsabilidade, temos mérito, mas também há mérito do Sérgio Vieira, da direcção. É um mérito dividido", referiu.