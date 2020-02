Casa cheia em perspetiva para a receção ao Benfica

Os bilhetes para a receção ao Benfica não estão ainda esgotados, mas a perspetiva do Famalicão é que esse cenário se concretize até à hora do jogo. O historial dos duelos caseiros esta temporada, aliado ao facto de as águias serem o primeiro dito grande a visitar o reduto famalicense e de existir a possibilidade de fazer história, dão confiança de que as bancadas estarão repletas para este encontro da Taça.

Para já, os ingressos estão a ser vendidos exclusivamente para sócios e por fases. O Famalicão, recorde-se, é o segundo clube da Liga com melhor taxa de ocupação, com 81,09 por cento de média, uma estatística na qual está apenas atrás do Benfica, que soma 82,53 por cento. As águias, de resto, já esgotaram os 400 bilhetes a que tinham direito de forma regulamentar para a bancada visitante.