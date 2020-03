"Juntos contra o vírus". Foi desta forma que a claque do Famalicão 'Fama Boys' revelou a sua disponibilidade de contribuir para a luta contra a pandemia do coronavírus, que tem afetado todo o país.





"Face à situação atual que a sociedade está a viver, os Fama Boys vêm por este meio mostrar total disposição para colaborar com o Município de Famalicão, assim como com qualquer associação da nossa cidade para qualquer tipo de voluntariado. Estamos dispostos a ajudar, no que for possível, todos os que estão a combater esta pandemia", refere o comunicado emitido pela claque na sua página de Facebook.Recorde-se que a zona Norte de Portugal é a que tem maior número de casos confirmados de Covid-19 até ao momento.