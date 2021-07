Cláudio Silva quer a estreia

Aos 21 anos, Cláudio Silva está a viver uma fase de sonho. Depois de uma boa época ao serviço dos sub-23, o defesa-central foi chamado aos trabalhos da equipa principal, ficando um passo mais perto de cumprir um objetivo: estrear-se ao mais alto nível.

"A minha ideia quando vim para Famalicão era chegar à equipa principal e fazer a estreia na 1ª Liga. O meu objetivo agora é crescer e, se possível, estrear-me na equipa A", referiu Cláudio Silva, aos meios do clube.

Inserido numa realidade muito "diferente" da dos sub-23, o defesa-central revelou-se também orgulhoso pela evolução e confidenciou que pretende seguir as pisadas do pai Ricardo Silva, antigo jogador de FC Porto, Boavista, V. Guimarães e V. Setúbal.

Jefferson no horizonte

Jefferson, lateral-esquerdo do Goiás, está no radar do Famalicão. Por esta altura, os representantes do internacional jovem pelo Brasil tentam acelerar o dossiê.