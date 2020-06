Racine Coly já regressou a Portugal e já treinou com o restante plantel. O lateral era o único elemento que faltava chegar, depois de ter ficado retido no Senegal, mas já está integrado. Noutro âmbito, Fábio Martins recorreu ontem ao Twitter para questionar se "é suposto" os jogadores "sentirem-se mais motivados" com "cabeças partidas", no seguimento do apedrejamento ao autocarro do Benfica.