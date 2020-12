Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Confusão do túnel em Famalicão sem sobressalto Famalicenses com total tranquilidade face ao que aconteceu no final do jogo com o Sporting





/fotosgeral/Fotos/2-37237249 (8101320) (Milenium)

• Foto: peter spark / movephoto