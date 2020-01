O final do encontro entre P. Ferreira e Famalicão ficou marcado por um momento de confusão entre jogadores e membros do staff de ambas as partes. O 'sururu' começou no túnel de acesso aos balneários, numa altura em que todos os intervenientes abandonavam o relvado, mas acabou por estender-se de novo ao terreno de jogo.





Pelo meio, houve alguns empurrões e uma acesa troca de palavras e a confusão apenas ficou sanada com a intervenção de elementos da segurança do estádio.