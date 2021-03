Cristiano Bacci a caminho do Famalicão

Pouco depois de ter chegado a acordo com Silas para a rescisão de contrato, o Famalicão parece já ter encontrado o seu novo treinador. Desse forma, Cristiano Bacci é o escolhido pela SAD para suceder ao ex-internacional português.





A chegada do italiano ao conjunto famalicense representa a sua segunda experiência no futebol português. Entre 2014 e 2016, o treinador orientou o Olhanense, na altura na 2ª divisão. Para o entendimento entre ambas as partes terá sido decisiva a relação que Bacci mantém com Mário Branco, diretor desportivo do Famalicão, uma vez que trabalharam juntos no PAOK.Para além do Olhanense, Cristiano Bacci esteve ainda como treinador principal no Virtus Entella e no Derthona. Como técnico adjunto, passou por PAOK e Al Hilal. Neste momento, os minhotos ocupam o 17º lugar da tabela classifativa, estando em posição de descida.