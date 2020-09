Dani Morer vai trocar o Barcelona B pelo Famalicão. O lateral-direito até já assinou pelo emblema minhoto e uma fotografia do momento já circula nas redes sociais. Nessa mesma fotografia, o jogador surge ao lado de Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos.





Morer vai ficar vinculado com um contrato de longa data e deve custar aos cofres famalicenses cerca de 400 mil euros, sendo que o Barcelona salvaguardou uma percentagem do passe do jogador.O lateral deve ser oficializado ainda esta quinta-feira.