Dani Morer: «No Barcelona a chave é o estilo de jogo que ensinam desde pequeno»

Dani Morer foi um dos reforços mais sonantes do Famalicão para a presente temporada. O lateral-direito espanhol chegou a Portugal vindo do Barcelona, emblema que representou durante 11 anos da sua carreira. Em declarações aos meios oficiais dos minhotos, o defesa lembrou esta etapa.





"Comecei a jogar no colégio e depois chamaram-me para o Barcelona, tinha eu 10 anos. E aí começou a minha carreira mais profissional, ensinaram-me muitas coisas, como controlar a bola, como controlar tudo o resto. Ganhei muitas coisas, muita qualidade e tudo isso. Estive 11 anos no Barcelona, passando pela 'masia' dois anos até chegar à equipa B", lembrou.Com um largo conhecimento de causa sobre a forma como tudo se processa dentro de um dos clubes com maior sucesso no novo milénio, Dani Morer detalhou os pormenores que fazem toda a diferença."A chave é o estilo de jogo que te ensinam desde pequeno. Tudo o que faz a primeira equipa passa pelos escalões inferiores. Passas de jogar com jogadores da tua idade a grandes estrelas com Messi, Piqué, todos esses. O estilo não muda. Quando sobes já sabes o que tens de fazer", explicou.