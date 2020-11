Depois de 11 anos ligado ao Barcelona, Dani Morer tomou a decisão de deixar o emblema catalão e rumar ao Famalicão. Agora, poucos meses de ter dado esse passo, o jovem lateral explica as razões que estiveram na base da mudança.





"Quando me ligaram a dizer que me queriam para o Famalicão fui procurar jogos que fizeram na época passada, como com o Benfica para a Taça. Gostei muito. Sabia que havia Toni Martinez aqui. Vi vídeos e gostei muito. Fizeram tudo muito bem, estiveram perto da Europa. Essa foi a chave para vir para cá. Queria uma equipa que estivesse em crescimento, com jogadores jovens e que desse oportunidades", apontou."Toda a gente me recebeu muito bem. Fui muito bem tratado por todos", acrescentou.