Defendi está em fim de contrato com o Famalicão, mas isso não significa que não deseje jogar o que falta da temporada com a camisola dos minhotos, mesmo que essa situação implique jogar para lá do dia 30 de junho.





O experiente guardião não quer deixar a meio a missão que assumiu com o restante plantel e, por essa razão, aceitará levar o barco a bom porto. Por uma questão de ética, mas, sobretudo, por ser capitão.Neste sentido, Defendi estaria disposto, por exemplo, a reassinar uma extensão contratual em condições especiais para terminar a temporada. Isto, se esse cenário fosse colocado em cima da mesa.