Defendi despede-se do Famalicão: «Obrigado por esses dois anos maravilhosos» Guarda-redes capitaneou os famalicenses no regresso do clube à 1.ª Liga





• Foto: José Gageiro/movephoto