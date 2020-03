Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Defendi e o jogador mais engraçado do balneário: «O Vaná dá muita alegria» Guardião do Famalicão explica a influência do colega de posição dentro do grupo





• Foto: José Gageiro/movephoto