Defendi: «Podem ter a certeza que não vamos voltar a ter nada parecido com isto»

O Famalicão foi, este sábado, goleado por 0-7 na receção ao V. Guimarães, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os famalicenses estiveram desde os 23 minutos reduzidos a dez elementos, face à expulsão de Anderson.





No final do encontro, Defendi, guarda-redes dos famalicenses, não escondeu a frustração pelo resultado "difícil de explicar", deixando ainda a garantia que em nada vai mexer para o encontro decisivo da próxima terça-feira, com o Benfica, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal."É difícil explicar. Preparamos bem o jogo traçámos bem o nosso jogo. O Vitória veio forte, marcou dois golos e depois tivemos a expulsão que não conseguimos contrariar. Ficamos muito tristes com este resultado, mas não podemos pensar mais nisto e temos de olhar já para o próximo jogo", apontou o guardião, em declarações à Sport TV."Não, isto faz-nos crescer. Vamos assimilar este resultado e pode ter a certeza de que não vamos voltar a ter nada parecido com isto.""Não, nada disso. Nós traçamos os nossos objetivos jogo a jogo, fizemos um bom jogo com o Benfica, queríamos continuar assim, mas não foi possível. Agora vamos tentar fazer história aqui em casa", concluiu.