Defendi respondeu a perguntas de adeptos e... dos colegas de equipa

Estava a ser uma conversa normal de Defendi com os adeptos até que o guarda-redes foi apanhado de surpresa com uma pergunta de... um colega de equipa. Foi Roderick quem abriu as hostilidades, mas a verdade é que o plantel não se ficou por aqui e brincou com o experiente guarda-redes num momento que se esperava ser apenas de resposta aos fãs.





Depois do central, também Walterson, Anderson e Fábio Martins se juntaram à brincadeira e perguntaram ao guardião várias questões, uma partida na qual Defendi alinhou sem qualquer tipo de problema.Sorridente e sem complexos, o guarda-redes começou por responder à pergunta de Roderick, que o confrontou com o facto de ser o mais velho do plantel."O problema de ser mais velho é que sou muito mais velho que os outros. Tento passar a minha experiência de vida porque há muitos jogadores novos ali, mas que têm experiências de jogos, de clubes, de atmosferas maiores. Em termos de experiência de vida, tento passar aquilo que sei para eles", atirou Defendi, inicialmente em jeito de brincadeira e, na parte final, falando já mais a sério.Posteriormente, foi a vez de Fábio Martins abordar o guarda-redes para este lhe perguntar como era sofrer tantos golos seus nos treinos, questão àquela retornou com humor."Tenho que te dar moral para poderes estar confiante para os jogos. Tento fazer o meu melhor, mas deixo uma ou outra passar para que te sintas confiante e não fiques triste", apontou, com um sorriso à mistura, o mesmo com que respondeu à pergunta de Walterson sobre se gostava mais de bolacha maria ou de arroz e feijão."O doutor André não deixa comer outra coisa. Tem que ser a bolacha. Gosto pouco, há gente que gosta bem mais", brincou.E voltou a repetir a faceta quando surgiu a pergunta de Anderson: "Também pagas multa como o restante plantel?", questionou o avançado. "Já viu o administrador do condomínio pagar a prestação do condomínio? Não existe, eu só cobro. E ainda recebo de vocês", riu-se o guardião.