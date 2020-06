Defendi testa negativo à Covid-19 e está disponível para o jogo com o Sp. Braga

Depois de ter tido um teste inconclusivo nas horas que antecederam o jogo do Famalicão com o Gil Vicente, Rafael Defendi testou negativo à Covid-19 nos exames realizados pelo clube minhoto esta quinta-feira.





O guarda-redes foi um dos jogadores do plantel que testou positivo à Covid-19 antes da retoma do campeonato, mas a sua situação normalizou e o brasileiro chegou mesmo a jogar frente ao FC Porto. Apesar disso, antes do encontro frente ao Gil Vicente, Defendi reincidiu e foi impedido pela Direção Geral da Saúde de ir a jogo, ainda que Graça Freitas tenha referido que o teste positivo seria justificado por "prováveis partículas virais".Como o exame negativo na bateria de testes que o Famalicão realizou esta quinta-feira, o capitão dos minhotos assume-se como opção para o encontro desta sexta-feira frente ao Sp. Braga. Mesmo assim, Vaná deve ser o provável titular na baliza do Famalicão.