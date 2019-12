Defesa obriga a mudanças

Depois de ter folgado no dia de ontem, o plantel do Famalicão regressa hoje aos treinos com vista à receção ao V. Setúbal. Para o jogo de domingo, João Pedro Sousa sabe que terá de apresentar uma defesa renovada, lançando, ao que tudo indica, um quarteto que nunca iniciou uma partida junto.

Perante a chamada de Nehuén Pérez à seleção sub-23 da Argentina e da expulsão de Roderick frente ao Mafra, que o impede de alinhar no próximo jogo, o técnico dos famalicenses deve apresentar Alex Centelles, Riccieli, Patrick William e Lionn nas opções iniciais. Se os dois primeiros têm vindo a ser titulares nos últimos encontros, Patrick William e Lionn recuperaram recentemente de lesões, mas a escassez de soluções no sector defensivo pode trazê-los de volta ao onze. Para a posição de lateral-direito, João Pedro Sousa conta ainda com Diogo Gonçalves.