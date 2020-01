Desempenho acima do esperado

O Famalicão vai entrar hoje em campo sabendo que o 3º lugar se vai manter mais uma jornada, podendo até aumentar distâncias para o Sporting. Um registo que, contudo, nada altera a forma de pensar de João Pedro Sousa, mantendo-se a permanência como única meta, pelo menos até somar 33 pontos, o que pode acontecer já esta tarde.

"O campeonato é muito complicado e enquanto não atingirmos o nosso objetivo não vamos falar em mais nada. Estamos focados nisto e na nossa tarefa. Depois de atingido, estaremos cá para traçar novas metas e perceber até onde podemos chegar", considerou o treinador, admitindo que a atual classificação supera todas as expectativas: "No início da época estaria a mentir se dissesse que imaginava estar em terceiro lugar. Não posso esconder que o nosso objetivo era fazer o melhor possível, como profissionais e pessoas que trabalham neste clube com a máxima competência. Todos os dias fomos percebendo que com um conjunto de jogadores fantásticos podíamos construir algo muito interessante. Estamos a seguir o nosso caminho, sem ideias megalómanas."

Sobre a receção ao Marítimo, João Pedro Sousa espera muitas complicações. "É mais uma boa equipa, forte, organizada, extremamente competitiva, sobretudo nos últimos jogos. Vai-nos colocar muitos problemas. Trabalhámos para encontrar soluções, estamos preparados para disputar o jogo e para o ganhar", analisou.

Reforços para ajudar

A chegada de novos reforços também foi assunto na conferência de antevisão do duelo com os insulares, com o técnico famalicense a mostrar-se satisfeito com as chegadas de Ivo Pinto, Coly, Cissé e Del Campo. "As soluções que conseguimos encontrar no mercado vieram para acrescentar qualidade e ficarmos mais fortes. Não olhamos para a idade, mas para a qualidade do jogador", disse, acrescentando que Del Campo é aposta de futuro e, por enquanto, vai competir nos sub-23.