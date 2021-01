Diogo Figueiras vai prosseguir carreira no Famalicão. O experiente lateral-direito rescindiu o seu contrato com o Sp. Braga para, agora, vincular-se ao emblema famalicense, clube com o qual assinou por uma época e meia, com mais uma de opção.





Diogo Figueiras não fazia parte dos planos de Carlos Carvalhal desde o início da temporada, pelo que estava a trabalhar à parte do restante plantel bracarense nas instalações da Cidade Desportiva do Sp. Braga.Agora, terá uma nova oportunidade para relançar a carreira. Em Famalicão, Diogo Figueiras irá lutar com Dani Morer, Patrick William - central adaptado - e Edwin Herrera - que pode fazer as duas laterais - por uma vaga no onze.