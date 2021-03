Diogo Figueiras ganhou o lugar no Famalicão

Diogo Figueiras pode só ter chegado a Famalicão no mês de janeiro, mas parece já ter conquistado a confiança de Silas. Depois de um natural período de adaptação, o lateral-direito ganhou o seu espaço e foi titular nos dois últimos jogos dos minhotos.





Perante o facto de os famalicenses estarem a jogar com uma linha de três centrais, Diogo Figueiras tem vindo a jogar ligeiramente mais adiantado; no entanto, o ex-Sp. Braga aparenta ter resolvido aquilo que vinha sendo um problema no Famalicão, isto tendo em conta que Patrick William, Dani Morer, Edwin Herrera e Jorge Pereira já tinham passado pela posição.Diogo Figueiras assinou por uma época e meia, com mais uma de opção, com o Famalicão.