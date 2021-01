Diogo Figueiras reforça o Famalicão

Diogo Figueiras é reforço do Famalicão com um contrato válido até 2022, anunciou esta quinta-feira o clube. O defesa, de 29 anos, rescindiu com o Sp. Braga e é agora uma opção para João Pedro Sousa.

Além da formação bracarense, Diogo Figueiras representou ainda clubes como o Paços Ferreira, Moreirense, e Rio Ave. Jogou também no Sevilha, onde viria a conquistar a Liga Europa por três ocasiões.

O lateral jogou ainda na Serie A italiana pelo Génova e na Liga grega pelo Olympiacos, tendo neste último celebrado o título nacional.

"Voltar a ser feliz e sentir o prazer de jogar futebol dá-nos vida e, como tal, decidi aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão para recuperar essa alegria", afirmou o defesa, que se mostrou "satisfeito" pela forma como foi recebido pelo plantel e equipa técnica do clube.