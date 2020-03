Diogo Gonçalves: «Este grupo merecia esta vitória»

Diogo Gonçalves marcou por duas vezes e foi a principal figura do triunfo (3-1) do Famalicão na receção ao Sporting, esta terça-feira, em partida que encerrou a 23.ª jornada da Liga NOS.

Após o apito final o extremo não escondeu a felicidade pela vitória alcançada e destacou a grande entrada em jogo da equipa famalicense, que voltou a 'sorrir' no campeonato seis jogos depois.





"Estou muito contente. Este grupo merecia esta vitória. Trabalhamos para isso. Não tinha acontecido nos outros jogos, mas entramos sempre da mesma forma e queremos sempre ganhar todas as partidas. Os primeiros minutos são sempre importantes e estamos felizes", assumiu o jogador de 23 anos ainda no relvado do Municipal de Famalicão.A vitória deixa o Famalicão no 6º lugar a três pontos do Sporting (4º) e o jogador de 23 anos assume que, depois da manutenção já estar assegurada, tudo é possível em termos de classificação final."A manutenção era o primeiro objetivo. Agora é jogar a jogo e tentarmos sonhar, que é o que queremos", concluiu Diogo Gonçalves.