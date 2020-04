Diogo Gonçalves: «Temos possibilidade de ir à Europa e é isso que queremos»

Diogo Gonçalves foi o mais recente convidado do "Em direto com…", rubrica criada pelo Famalicão para dar a conhecer os jogadores aos adeptos durante o período de isolamento social. Assumindo que ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada, o jogador de 23 anos deixou muitos elogios à temporada que os famalicenses estão a realizar.





"Ninguém esperava que fizéssemos a época que estamos a fazer. No entanto, confiámos nas pessoas, confiámos no projeto e este acabou por se tornar o projeto ideal porque está a correr de forma ideal. Temos um grupo fantástico", começou por afirmar.Assumindo que cresceu a nível de "mentalidade, consistência, agressividade e velocidade" aso longo desta época, Diogo Gonçalves descreveu aquele que, para si, foi o momento mais especial com a camisola do Famalicão: "O meu melhor momento com a camisola do Famalicão foi o jogo contra o Benfica para a Taça de Portugal em casa. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, os adeptos puxaram sempre para nós. Era um sonho irmos à final, mas também foi um feito muito grande irmos às meias finais. Saímos com a sensação que podíamos ter chegado ao final".O extremo continuou elegendo Vaná e Anderson como os mais divertidos do plantel e perspetivando aquilo que o resto da época pode trazer ao Famalicão. "No início da época ninguém se conhecia, os jogadores e os treinadores eram novos. A ambição dos jogadores e da estrutura fez com que chegássemos a este patamar. Acreditamos no processo e chegamos a este momento com possibilidade de ir à Europa. A dez jogos do fim temos essa possibilidade e é isso que queremos, vamos ver se acontece", vincou.O camisola 17 dos minhotos concluiu revelando o desejo de chegar à Seleção: "Todos os jogadores sonham chegar à seleção. Joguei nas camadas jovens, vivi experiências únicas e espero um dia vestir a camisola da seleção A. Para além disso, gostava de vencer a Liga dos Campeões e de conquistar uma prova como o Mundial ou o Europeu".