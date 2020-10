Depois de Toni Martínez ter trocado o Famalicão pelo FC Porto, Diogo Queirós está prestes a fazer o percurso inverso. O defesa-central, de 21 anos, vai representar o conjunto famalicense por empréstimo dos dragões em 2020/21.





Sem espaço no plantel de Sérgio Conceição, Diogo Queirós encotra assim um espaço para tentar jogar com regularidade. O negócio deve ser oficializado esta terça-feira, último dia do mercado de transferências.Produto da formação do FC Porto, Diogo Queirós representou o Mouscron, da Bélgica, em 2019//20. O defesa-central apontou um golo em 21 partidas.