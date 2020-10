Diogo Queirós deixa o FC Porto e reforça o Famalicão

Diogo Queirós é reforço do Famalicão para as próximas três temporadas. O defesa-central, de 21 anos, chega ao conjunto minhoto proveniente do FC Porto, onde não tinha espaço nas contas de Sérgio Conceição. Os valores do negócio não foram conhecidos.





Formado nos azuis e brancos, Diogo Queirós assumiu-se desde cedo como uma figura das camadas jovens dos dragões. Para além de ter conquistado a UEFA Youth League, o jovem conquistou o Campeonato da Europa Sub-17 e Sub-19 com a seleção portuguesa. Na temporada passada, alinhou no Mouscron, clube onde apontou um golo em 21 jogos, por empréstimo do FC Porto.Nas primeiras declarações enquanto jogador do Famalicão, Diogo Queirós não escondeu o entusiasmo com o novo desafio. ""Abre-se uma nova fase na minha carreira e sinto-me muito entusiasmado por iniciar o meu percurso no Futebol Clube de Famalicão. É um clube muito dinâmico e apostado em ganhar uma posição de destaque no futebol português", disse.