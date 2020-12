Diogo Queirós e os conselhos do pai para ser defesa-central: «Pode ser que corra bem...»

Reforço do Famalicão para a presente temporada, Diogo Queirós parece estar a ganhar espaço nas contas de João Pedro Sousa. O jovem soma um golo em três jogos e, em declarações aos meios oficiais do do clube, começou por explicar como se deu o seu início no futebol, na altura no Leixões.





"Começei a jogar desde cedo como defesa-central. O meu pai jogou pelo seguro e, quando eu estava a começar, disse-me: "Se calhar é melhor ficares atrás porque quase todos os rapazes querem ir para a frente e marcar golos, não há muitos lugares para ocupares lá à frente. Assim ficas tu cá atrás e pode ser que corra bem...", disse, entre risos, Diogo Queirós.Assumindo que os conselhos de Pedro Gonçalves e de Deny Hocko (ex-jogador do Famalicão com quem se cruzou no Mouscron) foram importantes para a sua mudança para o clube minhoto, o jovem aproveitou ainda para descrever o balneário dos famalicenses: "Temos um balneário excelente, com um ambiente acolhedor e alegre. Somos muitos jovens, temos vontade de jogar e de mostrar o nosso futebol. A minha adaptação ao clube acabou por ser bastante fácil".Diogo Queirós é o capitão da seleção nacional de sub-21 e não esconde o seu desejo de marcar presença no Campeonato da Europa da categoria no próximo mês de março. "Espero cumprir os meus objetivos, jogar o maior número de vezes e contribuir com um bom desempenho. Queremos chegar ao fim do campeonato com o sentimento de satisfação. Espero bastantes vitórias, é para isso que trabalhamos. Estive inserido na qualificação para o Europeu sub-21 e espero jogar muito no Famalicão para conseguir representar a seleção em março", vincou.O jovem defesa-central, de 21 anos, concluiu recordando algumas das conquistas que já teve durante a carreira, nomeadamente o Campeonato da Europa de Sub-17 e de Sub-19: "Sabe muito bem ter esse passado muito rico, com vários momentos marcantes na minha vida. Só continuando a trabalhar no presente é que posso continuar a construir grandes coisas. Sinto que tenho vindo a ser melhorar em termos de qualidade necessárias para ser capitão. As pessoas viram em mim a personalidade certa e o carácter que queriam que o capitão de equipa tivesse e representasse".