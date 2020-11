Diogo Queirós, Vaná e Rúben Lameiras foram baixas no Famalicão para o encontro com o P. Ferreira, o que acabou por causar alguma surpresa. No final do encontro, João Pedro Sousa explicou as razões que levaram estes três a ficar de fora da ficha de jogo, admitindo que os dois primeiros foram travados pela Covid-19.





"O Diogo Queirós teve um teste positivo à Covid-19. O Vaná teve contacto com um caso positivo e teve de ficar em isolamento, seguindo o protocolo. Felizmente, está negativo", disse o técnico.Já Rúben Lameiras nao foi a ogo devido a lesão. "Já antes da paragem para as seleções tinha jogado com uma pequena lesão. Arriscámos e agravámos a lesão. Continua a recuperar e não quisemos arriscar novamente", apontou.