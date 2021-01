Diogo Queirós pregou susto após choque

Diogo Queirós pregou um susto ainda na primeira parte do Famalicão-V. Guimarães (0-1), depois de um choque. O defesa-central sofreu um impacto forte no nariz, ficando a sangrar de forma abundante.

Numa primeira instância, o jovem defesa tentou prosseguir no terreno do jogo sem ser assistido, mas depois o sangue não deu tréguas, pelo que Diogo Queirós acabou por se ajoelhar no relvado e obrigar à entrada da equipa médica. A primeira parte da partida até acabou com o jovem defesa na linha lateral, ainda a ser assistido, numa situação que acabou por não agradar ao técnico João Pedro Sousa.