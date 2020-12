Diogo Queirós reintegrado

A semana de trabalho do Famalicão começou com uma boa notícia para João Pedro Sousa. O defesa-central Diogo Queirós foi reintegrado nos trabalhos coletivos, depois de ter estado afastado da equipa por ter testado positivo à Covid-19. O internacional sub-21 acabou por falhar o encontro com o P. Ferreira e ainda a receção ao Sporting, podendo agora dilatar o número de opções para o eixo da defesa, quando se aproxima o jogo da Taça de Portugal, com o Rio Ave.

O médio Guga passa a ser o único jogador ausente dos trabalhos devido ao novo coronavírus. O jogador testou positivo ainda antes do jogo com o Sporting e vai permanecer mais algum tempo em isolamento. * a.g.