Diogo Queirós reintegrado no Famalicão

Diogo Queirós já trabalha em Famalicão, depois de ter estado nos últimos dias ao serviço da Seleção portuguesa de sub-21, tendo sido titular no encontro de anteontem com Gibraltar. Mais uma opção para o técnico João Pedro Sousa na preparação do encontro com o Farense.

Já o avançado Campana foi lançado pelo selecionador do Equador na reta final do encontro com o Uruguai, ganho pelos equatorianos por 4-2. Contra a Argentina, Campana não chegou a jogar.