Diogo Queirós: «Saída do FC Porto foi simplesmente escolha do míster»

Diogo Queirós foi o convidado da edição desta sexta-feira do programa ‘Futebol a Sério’, do Canal 11. Entre outros aspetos, o jogador do Famalicão começou por deixar muitos elogios a Pepe e Diogo Leite, com quem jogou no FC Porto.





"Tive o prazer de partilhar momentos com o Pepe e seguia muito os conselhos dele. Tenciono ter uma carreira tão bonita como a dele e tento seguir o que ele me diz. Tenho isso sempre em mente para que me possa ajudar. Houve uma altura em que lhe perguntei diretamente o que podia melhor e ele deu-me uma opinião sincera. Isso foi muito importante para mim", começou por dizer o jovem, que abordou ainda a parceria que teve com Diogo Leite durante vários anos: "As diferenças entre mim e o Diogo Leite complementam-nos. Ele é mais refinado ofensivamente, eu completo com concentração e liderança".Defendendo que a ideia de que defesa-central deve despachar a bola na frente está a ser erradicada, Diogo Queirós explicou o porquê de ter saída do FC Porto. "A saída do FC Porto foi simplesmente uma opção do míster [Sérgio Conceição]. Eu estava a trabalhar bem na pré-época, mas ele optou por apostar noutros jogadores. Eu tinha de olhar por mim, tinha ambição de jogar. Se vi que não ia ter oportunidades, decidi dar um novo rumo à minha vida", frisou.O internacional jovem por Portugal concluiu recordando os seus primeiros anos como jogador, na altura ao serviço do Leixões: "O meu avô filmava os jogos quando eu estava no Leixões. Havia alturas em que eu até me deitava no campo, que me perdia mesmo no tempo e no espaço. Nessa altura não tinha bem noção das coisas e não pensava em ser jogador profissional".Na presente temporada, Diogo Queirós soma um golo em cinco partidas ao serviço do Famalicão.