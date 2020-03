Diretor clínico do Famalicão e o coronavírus: «Ninguém estava a prever que isto acontecesse»

Diogo Gomes, diretor clínico do Famalicão, explica como é que a equipa principal famalicense se tem adaptado à nova realidade perante a pandemia do coronavírus.





"O que temos feito é conduzir os atletas ao isolamento preventivo, em casa, sendo que todos eles mantêm uma monitorização do departamento médico. Os jogadores têm também um plano de treino individual, acompanhado pelo nosso departamento de performance, e todos os dias partilhamos a informação de modo a que se perceba a evolução do plantel como um todo", explicou ao site da Liga Portugal."Neste momento os atletas não têm uma proibição efetiva de sair de casa. Nós pedimos-lhes que se restrinjam o máximo possível em casa e que evitem sair à rua por motivos desnecessários. Claro que para a aquisição de bens essenciais podem sair, mas temos também acompanhamento ao nível da alimentação e privilegiamos os serviços de entrega ao domicílio, com o nosso departamento de nutrição a orientar essa parte junto dos atletas, para que eles consigam manter uma alimentação adequada. O que lhes pedimos também é para passarem algum tempo com as famílias e para ligarem a amigos para não sentirem tanta vontade de sair à rua", garante o responsável clínico famalicense.Diogo Gomes explica que a evolução da pandemia acabou por apanhar o plantel de surpresa: "Se falássemos há uma semana, diria que ninguém estava a prever que isto acontecesse. Dentro do balneário já tínhamos implementado algumas regras de maior controlo da higiene das mãos, de maior restrição de contactos próximos, mas neste momento acho que todos estão conscientes de que este é um problema que ultrapassa o futebol".