Dupla malapata quebrada

Para além da conquista dos três pontos, a vitória do Famalicão frente ao Santa Clara na 1ª jornada da Liga NOS significou a quebra de dois registos negativos do conjunto minhoto.

Assim, por um lado, os famalicenses venceram pela primeira vez no arranque do campeonato, algo que nunca tinha acontecido nas seis presenças que a equipa contava até agora no principal escalão do futebol português (um empate e cinco derrotas). Noutro sentido, o triunfo nos Açores foi o primeiro fora de portas para o campeonato desde 7 de março de 1993, dia em que o Famalicão bateu o FC Porto no Estádio das Antas. O feito ganha destaque se se tiver em conta que, em 1993/94, última época em que o clube esteve na 1ª Liga, os minhotos não venceram qualquer partida fora de casa. Na próxima jornada, o Famalicão recebe o Rio Ave.