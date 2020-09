Edwin Herrera vai ser reforço do Famalicão até final da temporada. O lateral-esquerdo, que pode também jogar mais à frente, como médio, chega ao Minho cedido pelo Independiente Santa Fe, num acordo que prevê uma opção de compra.





A confirmação foi dado por Diego Torres, empresário do jogador, em declarações à Rádio Caracol. "É um feito. O Herrera viaja amanhã [este domingo] comigo para fazer exames médicos no Famalicão. É uma transferência que vínhamos a trabalhar em silêncio há já algumas semanas", apontou o agente, revelando que, caso o Famalicão acione a opção, Herrera assinará até 2024."É o primeiro jogador da formação do Independiente de Santa Fé que sai diretamente para o futebol europeu. Vai por empréstimo com opção de compra até 30 de junho de 2021. Se o Famalicão exercer essa opção, assinará por quatro anos", referiu.Herrera, refira-se, já não foi convocado para o jogo com o Millionarios.