Edwin Herrera volta à Colômbia

Edwin Herrera não vai continuar no Famalicão. O polivalente lateral estava emprestado pelo Independiente Santa Fe aos minhotos, que, de acordo com a imprensa colombiana, não vão exercer a opção de compra do jovem. Mesmo com todas as mudanças técnicas que o Famalicão teve ao longo do ano, Edwin Herrera nunca se conseguiu assumir como um indiscutível nos famalicenses. Na temporada que agora finda, o jogador, de 22 anos, alinhou em 14 partidas, divididas por Liga (12) e Taça (2).