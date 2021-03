Eficácia ofensiva do Famalicão em crescendo

Ivo Vieira pode estar no comando técnico do Famalicão há apenas dois jogos, mas as melhorias dos famalicenses são evidentes. Tal facto fica bem patente no registo ofensivo da equipa.





Com o técnico madeirense à frente do clube, o Famalicão apontou seis golos (dois no empate com o Sp. Braga e quatro no triunfo frentre ao Marítimo), o que representa 25 por cento dos tentos da equipa na Liga NOS. De resto, neste campeonato, só por uma vez o Famalicão tinha apontado mais de dois golos no mesmo jogo, frente ao Farense.Após a dupla folga concedida ao plantel, o Famalicão regressa esta quarta-feira aos trabalhos. O conjunto famalicense defronta o P. Ferreira na próxima jornada.