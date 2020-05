Empresário de Racic: «Benfica e FC Porto? Contratos são para cumprir, mas sabemos como é o futebol»

Fruto da boa temporada que está a realizar em Famalicão, Uros Racic tem sido cogitado para Benfica e FC Porto. Ora, sobre esse tema, Igor Gluscevic, empresário do jogador, não abriu muito o jogo, mas também não escondeu que tudo poderá acontecer doravante.





"Estas coisas vão por dois lados. O Uros Racic está muto contente de ser jogador do Valência. Continua a ser feliz sabendo que tem contrato con um grande clube. Os contratos assinam-se para serem cumpridos, mas há sabemos como funciona o futebol. É lógico que há interesse de Inglaterra, Portugal e Itália porque fez um bom ano. O jogador evoluiu e ainda tem potencial. Todos os clubes que se interessam passam pelo Valência, que é dono do jogador", revelou, citado pela "Plaza Deportiva".Por agora, o futuro passa por Famalicão e depois por regressar ao Valência. Daí para a frente, a situação será avaliada. "O jogador tem feito as coisas bem no empréstimo e voltará ao Valência. A partir daí, falaremos e veremos qual o melhor caminho para todas as partes", acrescentou.