O Famalicão terá tentado incluir uma opção de compra de 20 milhões de euros no negócio que trouxe Uros Racic de Valência para Portugal. Segundo Igor Gluscevic, empresário do jogador, o emblema minhoto abordou o emblema 'Che' no sentido de conseguir acrescentar esta cláusula ao contrato assinado, mas os espanhóis não aceitaram.





"Não gosto de falar do passado nem de revelar o que poderia ter acontecido. O Famalicão quis incluir uma opção de compra de 20 milhões de euros, mas o Valência recusou. O Valencia estava consciente de que estava a contratar um jogador com muita projeção, mas havia que apostar", revelou o agente, citado pela "Plaza Deportiva".