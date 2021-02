Estabilizar é desafio para Silas

Depois da saída de João Pedro Sousa, Silas chega ao Famalicão com o objetivo de somar bons resultados e tirar a equipa do fundo da tabela. Para que tal aconteça, um dos principais desafios que o técnico terá de superar parece ser a estabilização da equipa, nomeadamente a nível de onze base.





Até ao momento, a formação minhota já utilizou 40 jogadores, isto numa altura em que disputou 18 jogos (16 para o campeonato e dois para a Taça de Portugal). Com a estreia de Heriberto e de Diogo Figueiras na última jornada, frente ao Nacional, o ‘Vila Nova’ já fez alinhar 38 jogadores na Liga NOS, sendo que a esse número se juntam Jorge Ferreira e Matheus Clemente, lançados na Taça de Portugal frente ao Oriental.Sendo certo que Dyego Sousa, Rúben Lameiras, Guga, Toni Martínez, Walterson, Rúben Del Campo e Marcello Trotta já não fazem parte do plantel, a verdade é que há jogadores que ainda não se estrearam, como é o caso de Pêpê e de jovens como Pablo e Lucas Henrique.Se dúvidas existissem quanto à dificuldade de João Pedro Sousa em encontrar o seu onze base, o facto de o técnico nunca ter optado pelas mesmas escolhas iniciais em dois jogos seguidos na presente temporada acaba por as dissipar. A isto junta-se o facto de o Famalicão ter alinhado em vários sistemas táticos (4-3-3, 4-2-3-1 e 3-4-3) até ao momento, naquilo que acaba por ser um duplo para Silas.