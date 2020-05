A boa campanha protagonizada por Anderson ao serviço do Famalicão não está a passar despercebida Europa fora. Prova disso é que surgiu, recentemente, mais um clube interessado em adquirir os serviços do avançado brasileiro: o Estrela Vermelha, da Sérvia.





De acordo com informações veiculadas naquele país dos Balcãs, o emblema de Belgrado está a ponderar avançar pelo dianteiro dos minhotos. Nesse sentido, o Estrela Vermelha equaciona apresentar uma proposta ao Famalicão, no sentido de tentar convencer os minhotos a abrirem mão de um dos seus ativos mais valiosos.Recorde-se que Anderson, visto como o suplente de luxo do campeonato, tem contrato válido até junho de 2024.