Estrutura do Famalicão reforçada com fisioterapeuta ex-FC Porto

O Famalicão procedeu a várias alterações na estrutura do clube para a próxima temporada, de entre as quais se destaca a chegada de Luís Pinto, fisioterapeuta que, nas últimas cinco épocas, esteve ligado ao FC Porto, isto depois de passagens por Valencia, Rio Ave e Moreirense.





Um reforço de peso para o departamento médico, que perdeu recentemente Diogo Gomes, anterior diretor clínico, que irá ocupar as funções de coordenação no Benfica.Para ocupar a vaga em aberto, o Famalicão avançou por Tiago Rodrigues Lopes, que estava no Chaves.Rui Sousa e Edgar Cruz (fisioterapeutas), Diogo Pereira (enfermeiro) e André Oliveira (nutricionista) serão os restantes nomes a completar o departamento médico.No entanto, as alterações não ficam por aqui e estendem-se, também, ao departamente de análise, ao qual se junta Tiago Fonseca, que esteve ligado ao V. Guimarães nas últimas temporadas.A equipa técnica mantém-se inalterada, com Ivo Vieira, técnico principal, a contar com Pedro Andrade, Miguel Romão, Guilherme Gomes e Bruno Miguel como adjuntos e Pedro Ferrer como treinador de guarda-redes."No Departamento de Performance estarão em exercício de funções Fábio Campos, Pedro Alvim e Tiago Maceiras, enquanto no Departamento de Análise estarão integrados João Cancela, Rui Coelho", explicou o Famalicão, nomes aos quais se junta o já mencionado Tiago Fonseca.Já no Departamento de Logística permanecem Augusto Sampaio, Tiago Silva e João Fonseca.