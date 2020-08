Ex-Benfica Francisco Saldanha reforça Famalicão

O Famalicão anunciou esta quarta-feira a contratação de Francisco Saldanha que assina contrato válido para as próximas cinco temporadas.





O polivalente jogador, de 19 anos, é natural de Vila Nova de Famalicão. Francisco chegou ao Benfica em 2015 depois de representar os escalões de formação do V. Guimarães durante 5 temporadas. Esta temporada, a última de cinco ao serviço das águias, atuou pelos juniores, somando 2 golos em 24 jogos.Soma 40 internacionalizações pelas camadas jovens e chega agora ao Famalicão agradecendo a oportunidade: "Fiquei lisonjeado com o convite endereçado pelo Famalicão. Conheço muito bem o clube e sei que me irá proporcionar a oportunidade de crescer como futebolista, algo fundamental para quem se prepara para iniciar o percurso a nível sénior", frisou o jogador.