Yasin Ben El-Mhanni poderá estar a caminho do Famalicão, segundo avançou o jornal inglês 'The Telegraph'. O extremo marroquino, ex-Newcastle, foi apontado ao emblema minhoto por aquela publicação britânica, que garante que o jogador, agora ao serviço do Scunthorpe, do terceiro escalão inglês, irá fazer testes no terceiro classificado da Liga NOS.





Aos 24 anos, El-Mhanni procura voltar aos grandes palcos e confirmar os créditos que fizeram com que passasse pelos sub-21 do Chelsea e chegasse a ter uma oportunidade na equipa principal do Newcastle.