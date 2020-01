Fábio coloca mira no recorde

Fábio Martins tem sido uma das grandes figuras do Famalicão esta temporada e a campanha que vem protagonizando permite-lhe ter já em janeiro um recorde pessoal à vista. Com sete golos apontados em 17 jogos pelos minhotos, o extremo está muito perto de alcançar o maior número de golos que conseguiu numa temporada por uma equipa do primeiro escalão. O máximo até aqui foram oito, ao serviço do Chaves, em 2016/17.