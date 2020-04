Fábio Martins: a primeira ida à Constituição pela mão do pai e os modelos no futebol

A sabedoria popular diz que "filho de peixe sabe nadar" e esse é um ditado que assenta na perfeição a Fábio Martins. Filho de Niromar, antigo jogador que passou, entre outros clubes, pelo FC Porto, o extremo tinha tudo para se lançar no futebol. E a verdade é que o fez e que, hoje em dia, é um dos valores mais altos do Famalicão.





Mas como começou esta aventura no futebol? No FC Porto e pela mão do pai, pois claro. "A minha formação foi toda feita no FC Porto. Entrei com seis anos. Lembro-me como se fosse hoje do meu primeiro treino. O meu pai me foi-me levar ao antigo estádio da Constituição, que não era nada do que é hoje, hoje parece um centro de estágio. Lembro que era pelado e fui fazer os testes. Acabei por ficar. Fiz os testes e fiz toda a formação lá, acabando a formação e jogando o primeiro ano profissional na equipa B do FC Porto", explicou, num direto com os seus seguidores.No entanto, este puxar atrás da fita não se ficou por aqui e Fábio Martins aproveitou também para recordar alguns dos ídolos que teve enquanto crescia."Um dos jogadores que gostava de ver em miúdo era o Ronaldinho. Apreciava o estilo de jogo, a qualidade técnica, porque me revejo. Sou um bocadinho como ele, refinado tecnicamente, mas tenho vários outros. O Ronaldo fenómeno, por exemplo. E fui crescendo com Ronaldo e Messi, dois bons exemplos, também. A minha primeira inspiração foi o meu pai. Passou por tudo o que eu passo e foi a primeira pessoa que me inspirou a ser jogador de futebol", referiu.