Fábio Martins: «A Seleção é um sonho e um objetivo de carreira»

Fábio Martins tem aproveitado o período de isolamento social para responder a algumas perguntas de seguidores no Instagram. Ao longo desta terça-feira, o extremo descreveu como tem sido a sua experiência no Famalicão e deixou muitos elogios ao trabalho de João Pedro Sousa.





O extremo começou por referir a importância que esta temporada tem tido para si. "A sensação de jogar no Famalicão é muito boa. Fui muito bem recebido e as coisas estão a correr bem a nível individual e a nível coletivo. Os adeptos são incríveis e apoiam-nos imenso, tanto em casa como fora. Não sentimos a diferença de jogar em casa ou fora porque os nossos adeptos criam um ambiente incrível em todo o lado. Eles são responsáveis por grande parte do nosso sucesso. Assinei porque o clube tinha um projeto interessante. Precisava de minutos e de um projeto onde me voltasse a sentir importante".Elegendo Mbemba como o defesa mais difícil que enfrentou este ano e Taarabt como o jogador que mais o tem surpreendido, Fábio Martins partilhou ainda uma das suas grandes metas para o futuro: "A Seleção é um sonho e um objetivo de carreira".O camisola 11 do Famalicão destacou o papel que João Pedro Sousa tem tido no seu rendimento: "Temos uma boa relação, respeito-o muito e é um treinador que transmite uma confiança enorme e que tem uma empatia grande com os jogadores, o que é raro. É um excelente treinador e uma pessoa ainda melhor", afirmou.Colocando Gonçalo Paciência, Rafa, Diogo J., Paulinho e Pedro Gonçalves no topo da lista de melhores jogadores com quem partilhou balneário, Fábio Martins concluiu destacando as pessoas que mais o ajudaram ao longo da carreira: "Há várias pessoas que me ajudaram a crescer bastante como jogador. O míster João Brandão na formação, o Fernando Valente porque acreditou em mim quando mais ninguém acreditava e o Jorge Simão e o Ricardo Soares porque me ajudaram muito em Chaves. O míster João Pedro, este ano, também me tem ajudado muito porque acreditou em mim depois de uma época em que pouco joguei. Como colegas destaco o João Paulo, o Nélson Lenho, o Braga, o Erivaldo e o Davidson, mas há mais. Este ano, por exemplo, é o ano em que sinto que vou levar mais pessoas no coração e para a vida".