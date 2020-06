Depois de uma primeira época a bom nível na equipa principal do Sp. Braga, Fábio Martins perdeu espaço na temporada passada e acabou por ser uma opção pouco regular nas escolhas do treinador Abel Ferreira.





Em declarações ao Canal 11, o extremo assumiu alguma tristeza pela falta de oportunidades e explicou que a decisão de sair de Braga para Famalicão também passou muito por recuperar a alegria de jogar."Na minha primeira época a 100 por cento no Sp. Braga, fui aproveitando as oportunidades e fiz golos. Na época passada não tive muitas oportunidades e as coisas não correram tão bem. É o futebol.. Nem sempre o treinador olha para nós com os mesmos olhos, mas temos de respeitar isso. Tive de sair para voltar a ganhar a alegria que tenho a jogar futebol", confidenciou.