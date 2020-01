Fábio Martins e Gustavo Assunção treinam com jogadores da formação

O Famalicão promoveu, na tarde deste sábado, um evento que reuniu jogadores da equipa principal e atletas das camadas jovens. Nesse sentido, Gustavo Assunção e Fábio Martins estiveram a treinar com jogadores das equipas de sub-12 até aos sub-23 do conjunto minhoto.





Gustavo Assunção, de 19 anos, realçou a importância da iniciativa para os mais novos. "Esta é uma experiência muito boa. Há pouco tempo eu era como eles e lembro-me que, quando treinava com a equipa principal, eram dias inesquecíveis. Espero que também seja para eles. O Famalicão é uma grande família, desde a equipa principal até aos mais pequenos. Gostamos de manter o contacto e fazer toda a gente feliz", disse o médio, que acrescentou ainda que o seu irmão, atleta dos sub-16 dos famalicenses e um dos jogadores presentes no treino, vai ser melhor do que ele.Por seu lado, Manuel Santos, treinador-adjunto da equipa principal, assumiu que a atenção às camadas jovens é um dos focos da equipa técnica: "Acho que esta iniciativa é muito importante para os jogadores, certamente será um dia inesquecível para muitos deles. Enquanto clube, é importante para passarmos uma mensagem da aposta nos jovens que queremos fazer. A equipa técnica do plantel sénior tem maior proximidade com os sub-23 e com os sub-19, mas também estamos atentos ao que se passa no resto no clube. Acredito que há jogadores com potencial para chegar à equipa principal"Ainda antes da sessão de treino iniciar, dois jovens da formação prestaram declarações à comunicação social. "Acho que é uma oportunidade única para nós que gostamos de ver os jogadores a jogar. O nosso clube é o Famalicão, um clube que ainda vai chegar muito longe em Portugal. Isto é só o começo", começou por referir Duarte, dos sub-12. Miguel, dos sub-14, não escondeu o sonho de chegar à equipa principal: "Estou no clube há dois anos e o meu objetivo é subir à equipa principal, para já só penso no Famalicão. Treinar com dois jogadores da equipa principal e com a equipa técnica é espetacular. Estou preparado e quero desfrutar desta oportunidade".