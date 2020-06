Fábio Martins e o futuro: «O Famalicão pode exercer opção, mas não sei como será»

O futuro de Fábio Martins continua em aberto e o extremo não o esconde, pese embora, por esta altura, prefira concentrar-se no futebol e em ajudar o Famalicão. O jogador cedido pelo Sp. Braga assume que há uma opção que os famalicenses podem ainda exercer, mas deixa esse processo mais para a frente, quando tudo estiver mais próximo de decidir-se.





"Não sei como será o futuro. Tenho mais 2 anos de contrato com o Braga, há uma opção que o Famalicão pode exercer até fim da época, mas com a paragem tudo se atrasou. Não sei como será. Estou preocupado a ajudar o clube e fazer o meu melhor", apontou, em declarações ao Canal 11.Por agora, há oito finais por disputar e Fábio Martins aposta tudo nesta reta final do campeonato. "Estamos na luta. Não falamos da Europa. O objetivo da época era a manutenção. Essa está garantida, dificilmente, só com um desastre, não acontecerá. Mas no balneário não se fala da Europa. Vamos jogo a jogo, as coisas têm corrido bem e vamos ver no que dará", referiu.Seja como for, até ao momento o balanço da mudança para Famalicão é muito positivo e o extremo não podia estar mais satisfeito com a decisão tomada."Fui das primeiras transferências que o Famalicão teve. Gostei do projeto, ouvi o Miguel Ribeiro e mando-lhe um abraço. É 5 estrelas e o nosso sucesso é em parte devido a ele. Ele convenceu-me. A ideia era sair para jogar, tive propostas do estrangeiro, mas o objetivo era ficar para me afirmar. Decidi bem e não me arrependo. A estrutura escolheu bem os jogadores e depois a equipa técnica também ajudou bastante. Ficamos imbuídos num espirito grande, percebemos o objetivo e construímos uma família. Quando assim, fica tudo mais fácil. Jogue quem jogar, há um ambiente muito bom", concluiu.